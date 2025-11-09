Real Madrid inconcludente | 0-0 col Rayo Vallecano As Blancos sempre primi in Liga
“Il Real Madrid si addormenta”, cosi titola As il pareggio dei Blancos contro il Rayo Vallecano a Vallecas. Il Madrid comunque è sempre primo in Liga. As scrive: “È difficile giocare bene a Vallecas. Quasi nessuno ci riesce, che vinca o perda, tranne il Rayo, che conosce bene il proprio terreno. Ma la prestazione del Madrid non è stata molto diversa da quella di Anfield. È stata una partita noiosa, piena di imprecisioni e povera di occasioni, in cui sono mancati diversi protagonisti della squadra di Xabi Alonso, soprattutto Mbappé. Il Real è apparso fiacco, poco aggressivo e poco vivace, inferiore nei contrasti, contro un Rayo molto ordinato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
