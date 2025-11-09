Ravezzani | Gli acquisti più costosi del Milan hanno dato un contributo nullo alla squadra
Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, ha voluto spendere alcune parole sull'inaspettato pareggio del Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
"Curioso che gli acquisti più costosi del Milan (Gimenez, Jashari, Nkunku, Estupinian) finora abbiano dato un contributo quasi nullo alla squadra. Eppure sono costati 130 mln. Unica eccezione Ricci (20 mln) e forse De Winter (20 mln)" Fabio Ravezzani su X
Curioso che gli acquisti più costosi del Milan (Gimenrz, Jashari, Nkunku, Estupinian) finora abbiano dato un contributo quasi nullo alla squadra. Eppure sono costati 130 mln. Unica eccezione Ricci (20 mln) e forse De Winter (20 mln).