Raffaella Fico gravidanza annunciata in tv | in arrivo un figlio con Armando Izzo
Raffaella Fico diventerà mamma per la seconda volta. L’annuncio è arrivato il 9 novembre durante la trasmissione “Verissimo”, dove la showgirl ha confermato in diretta la gravidanza dal compagno Armando Izzo, difensore del Monza. “Una gioia condivisa”. Con un sorriso emozionato, Raffaella Fico ha raccontato alla conduttrice Silvia Toffanin il momento che sta vivendo: “Sono incinta, sì. È come se fosse la prima volta, non ricordo più nulla della gravidanza di Pia”. Accanto a lei, Armando Izzo, 32 anni, calciatore del Monza e già padre di due bambini, con cui la showgirl ha deciso di costruire una nuova famiglia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il racconto di Raffaella Fico a Verissimo: dal matrimonio alla gravidanza - facebook.com Vai su Facebook
Raffaella Fico ufficializza con il nuovo amore: bacio social con Armando Izzo #20ottobre https://tgcom24.mediaset.it/people/raffaella-fico-ufficializza-amore-armando-izzo_104847902-202502k.shtml… - X Vai su X
Raffaella Fico annuncia la seconda gravidanza: incinta di Armando Izzo - Raffaella Fico annuncia il suo nuovo amore e una dolce attesa durante l'intervista a Verissimo. Segnala mondotv24.it
Raffaella Fico incinta a Verissimo: "Armando Izzo è stato bravo", poi svela come va con Mario Balotelli - Raffaella Fico a Verissimo racconta l’amore ritrovato con Armando Izzo, la gioia della seconda gravidanza e il futuro con la famiglia allargata. Da libero.it
Raffaella Fico: "Divento mamma per la seconda volta" - A "Verissimo" la showgirl annuncia la sua gravidanza e parla dell'amore ritrovato con il calciatore del Monza Armando Izzo ... Scrive msn.com