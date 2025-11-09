Raffaella Fico gravidanza annunciata in tv | in arrivo un figlio con Armando Izzo

Raffaella Fico diventerà mamma per la seconda volta. L’annuncio è arrivato il 9 novembre durante la trasmissione “Verissimo”, dove la showgirl ha confermato in diretta la gravidanza dal compagno Armando Izzo, difensore del Monza. “Una gioia condivisa”. Con un sorriso emozionato, Raffaella Fico ha raccontato alla conduttrice Silvia Toffanin il momento che sta vivendo: “Sono incinta, sì. È come se fosse la prima volta, non ricordo più nulla della gravidanza di Pia”. Accanto a lei, Armando Izzo, 32 anni, calciatore del Monza e già padre di due bambini, con cui la showgirl ha deciso di costruire una nuova famiglia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

