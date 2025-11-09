Rabiot Milan arrivano importanti aggiornamenti sull’Infortunio del francese | ecco cosa filtra sul rientro del centrocampista

Rabiot Milan, novità sull’infortunio dell’ex Juventus: le ultimissime sul rientro del centrocampista francese Il Milan di Massimiliano Allegri si avvicina al derby con rinnovato entusiasmo dopo la sosta. A Milanello le notizie sono incoraggianti, soprattutto grazie all’impegno e alla professionalità di Adrien Rabiot, che sta lavorando con grande intensità per farsi trovare pronto. Lo staff . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Rabiot Milan, arrivano importanti aggiornamenti sull’Infortunio del francese: ecco cosa filtra sul rientro del centrocampista

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pellegatti: "Senza Pulisic, Rabiot e anche Estupinan, il Milan è riuscito a conservare la 2ª posizione e a guadagnare un punto sulla 1ª" Con la squadra al completo possiamo giocarci lo scudetto #ACMilan - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Rabiot non ci sarà contro il Parma ( salvo sorprese dell'ultima ora). Adrien è stato pre convocato dalla Francia ma non dovrebbe rispondere alla convocazione - X Vai su X

Rabiot Milan, arrivano importanti aggiornamenti sull’Infortunio del francese: ecco cosa filtra sul rientro del centrocampista - A Milanello le notizie sono incoraggianti, soprattutto grazie all’impegno e alla professionalità di Adrien ... Lo riporta calcionews24.com

Infortuni Milan, rientri Pulisic e Rabiot: ci sono brutte notizie - Arrivano pessime notizie per il Milan di Max Allegri che vince un altro scontro diretto e accorcia la classifica di Serie A, ma dal punto di vista degli infortuni non va bene ... Come scrive calciotoday.it

Milan, arrivano conferme sul rinnovo del top player: c’è una data fissata! - Il rinnovo del big avanza spedita e, finalmente, spunta la data del possibile accordo. Scrive spaziomilan.it