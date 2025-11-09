Quarto ponte a doppio senso un impegno di tutti Le polemiche di Gattinoni non aiutano

“Sono davvero deludenti e infruttuose le parole con cui il sindaco Gattinoni ha commentato la serata pubblica dedicata al quarto ponte. Parole che dicono il falso e che umiliano le istituzioni”. Questa la dura presa di posizione espressa oggi da Mauro Piazza (sottosegretario in Regione Lombardia). 🔗 Leggi su Leccotoday.it

