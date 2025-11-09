Quando la prossima gara di MotoGP? GP Valencia 2025 | programma orari tv

La MotoGP si appresta a vivere l’ epilogo della stagione 2025, trasferendosi di pochi chilometri rispetto all’autodromo dell’Algarve, dove è andato in scena il GP di Portogallo. Settimana prossima si correrà, infatti, il Gran Premio di Valencia, che torna a recitare il ruolo di atto finale. Per la verità, tale parte non è in discussione, ma nel 2024 l’appuntamento dovette essere trasferito al Montmelò a causa del disastro naturale che colpì la Comunitat Valenciana. L’autodromo intitolato alla memoria di Ricardo Tormo è particolarmente apprezzato dagli spettatori presenti in loco, ma non dai piloti o da chi segue le gare in TV. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la prossima gara di MotoGP? GP Valencia 2025: programma, orari, tv

Argomenti simili trattati di recente

?PREVENDITA BIGLIETTI AMATORI-TRISSINO Mentre i nostri Ragazzi sono in Portogallo pronti per il debutto europeo, è scattata la prevendita dei biglietti per la prossima gara casalinga che si disputerà MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE alle ore 20.45, la - facebook.com Vai su Facebook

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Valencia 2025: programma, orari, tv - La MotoGP si appresta a vivere l’epilogo della stagione 2025, trasferendosi di pochi chilometri rispetto all’autodromo dell’Algarve, dove è andato in ... Scrive oasport.it

MotoGP oggi, Bezzecchi in pole per la gara del GP Portogallo: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - Gara in programma oggi alle 14:00: Bezzecchi in pole, Bagnaia partirà dalla quarta posizione, cioè dalla seconda fila. Lo riporta fanpage.it

A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Portogallo 2025: programma gara, differita in chiaro - Il Gran Premio di Portogallo di MotoGP si svolgerà domenica 9 novembre alla consueta ora italiana. Si legge su oasport.it