Quando la prossima gara di MotoGP? GP Valencia 2025 | programma orari tv

Oasport.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La MotoGP si appresta a vivere l’ epilogo della stagione 2025, trasferendosi di pochi chilometri rispetto all’autodromo dell’Algarve, dove è andato in scena il GP di Portogallo. Settimana prossima si correrà, infatti, il Gran Premio di Valencia, che torna a recitare il ruolo di atto finale. Per la verità, tale parte non è in discussione, ma nel 2024 l’appuntamento dovette essere trasferito al Montmelò a causa del disastro naturale che colpì la Comunitat Valenciana. L’autodromo intitolato alla memoria di Ricardo Tormo è particolarmente apprezzato dagli spettatori presenti in loco, ma non dai piloti o da chi segue le gare in TV. 🔗 Leggi su Oasport.it

