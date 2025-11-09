Quando la prossima gara di F1? GP Las Vegas 2025 | programma orari tv

Il Mondiale di Formula Uno si prende l’ultima pausa del 2025, dopodiché affronterà tre weekend di gara consecutivi, in quello che può essere considerato “il climax finale” della stagione. Tale trittico comincerà nel fine settimana del 21, 22 e 23 novembre con il Gran Premio di Las Vegas. Al riguardo, è necessario fare immediatamente un distinguo. In Europa vivremo l’appuntamento del Nevada nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Cionondimeno, le date ufficiali dell’evento sono il 20, il 21 e il 22 novembre. Questo perché, nel pieno stile della città dedicata al gioco d’azzardo e agli eventi mondani, si correrà in notturna! Il GP sarà in prime time statunitense e al sabato sera, indi per cui da quelle parti si comincia già il giovedì. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la prossima gara di F1? GP Las Vegas 2025: programma, orari, tv

Argomenti simili trattati di recente

?PREVENDITA BIGLIETTI AMATORI-TRISSINO Mentre i nostri Ragazzi sono in Portogallo pronti per il debutto europeo, è scattata la prevendita dei biglietti per la prossima gara casalinga che si disputerà MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE alle ore 20.45, la - facebook.com Vai su Facebook

Quando la prossima gara di F1? GP Las Vegas 2025: programma, orari, tv - Il Mondiale di Formula Uno si prende l’ultima pausa del 2025, dopodiché affronterà tre weekend di gara consecutivi, in quello che può essere considerato ... Segnala oasport.it

Quando la F1 su TV8 oggi, GP Brasile 2025: orario gara, programma in chiaro - Il Gran Premio di San Paolo 2025 di F1 si disputerà nel tardo pomeriggio europeo di domenica 9 novembre. oasport.it scrive

F1 oggi Gp Brasile a Interlagos: a che ora e dove vederlo in diretta e in differita (Sky, Now e TV8) - La griglia di partenza del Gran Premio del Brasile: Il Gran Premio del Brasile si disputa oggi, domenica 9 novembre, alle ore 18 e sarà trasmesso in diretta televisiva esclusiva sui canali Sky Sport e ... Come scrive today.it