Quando gioca l’Italia ai sedicesimi ai Mondiali U17? Griglia ingarbugliata per conoscere l’avversaria
L’Italia ha giganteggiato nel proprio girone ai Mondiali Under 17 di calcio, vincendo le tre partite disputate ad Al Rayyan (Qatar): dopo il sofferto successo per 1-0 contro i padroni di casa, gli azzurri si sono scatenati contro la Bolivia (4-0) e poi hanno prevalso in maniera convincente contro il Sudafrica (3-1), pur subendo una rete dopo due incontri a portiere imbattuto. La nostra Nazionale ha così conquistato il primo posto nel gruppo A con 9 punti, davanti a Sudafrica (4), Qatar (2) e Bolivia (1). L’Italia si è così qualificata alla fase a eliminazione diretta, che incomincerà con i sedicesimi di finale: da quest’anno, infatti, sono presenti 48 squadre (come accadrà il prossimo anno con il Mondiale dei “grandi”), passano il turno le prime due classificate dei dodici raggruppamenti e le otto migliori otto. 🔗 Leggi su Oasport.it
