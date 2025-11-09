Quando Andrea Delogu tornerà a Ballando con le stelle Milly Carlucci | ‘Farà uno spareggio’
Andrea Delogu assente anche nella puntata di sabato 8 novembre per il grave lutto che l’ha colpita. Continua l’assenza di Andrea Delogu da Ballando con le stelle. La conduttrice e concorrente del dance show di Rai1, colpita dal grave lutto per la morte del fratello Evan, non si è presentata in diretta per la seconda settimana consecutiva. Durante la puntata di sabato 8 novembre, dopo lo spareggio tra Nancy Brilli e La Signora Coriandoli, la padrona di casa Milly Carlucci ha voluto dedicare un momento di affetto e vicinanza alla Delogu. «Ti aspettiamo Andrea, un grosso bacio» – ha detto la conduttrice in diretta, rivolgendo un pensiero commosso alla collega, assente in questo periodo difficile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Altre letture consigliate
Il lutto che ha colpito Andrea Delogu si è abbattuto sull’intero cast dell’edizione in corso di Ballando con le stelle. La scelta e il gesto di Francesca Fialdini nei confronti della collega - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Delogu, dopo la morte del fratello il futuro a «Ballando» è in dubbio - X Vai su X
Milly Carlucci svela quando e come torna Andrea Delogu a Ballando con le Stelle - Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle, dopo il tragico lutto: Milly Carlucci svela quando e in quale modalità. mondotv24.it scrive
Andrea Delogu tornerà in gara a Ballando con le Stelle 2025: Milly Carlucci spiega come e quando - Andrea Delogu rientrerà in gara a Ballando con le Stelle 2025 dopo la morte del fratello Evan, avvenuta lo scorso 29 ottobre ... Secondo fanpage.it
Ballando con le Stelle, Andrea Delogu torna in gara sabato 15 novembre - La concorrente di Ballando con le Stelle è pronta a rientrare in gara: lo ha annunciato Milly Carlucci in diretta, durante l'ultima puntata dello show ballerino di Rai Uno ... Scrive movieplayer.it