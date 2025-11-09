Andrea Delogu assente anche nella puntata di sabato 8 novembre per il grave lutto che l’ha colpita. Continua l’assenza di Andrea Delogu da Ballando con le stelle. La conduttrice e concorrente del dance show di Rai1, colpita dal grave lutto per la morte del fratello Evan, non si è presentata in diretta per la seconda settimana consecutiva. Durante la puntata di sabato 8 novembre, dopo lo spareggio tra Nancy Brilli e La Signora Coriandoli, la padrona di casa Milly Carlucci ha voluto dedicare un momento di affetto e vicinanza alla Delogu. «Ti aspettiamo Andrea, un grosso bacio» – ha detto la conduttrice in diretta, rivolgendo un pensiero commosso alla collega, assente in questo periodo difficile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Quando Andrea Delogu tornerà a Ballando con le stelle, Milly Carlucci: 'Farà uno spareggio'