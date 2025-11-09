Prorogati anche nel 2026 i corsi Indire per docenti con tre anni di servizio su sostegno Pillole di Question Time

Nel question time del 5 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata affrontata una tematica rilevante per i docenti con esperienza sul sostegno. In particolare, si è parlato della possibilità di attivare nuovi corsi Indire riservati a chi ha svolto almeno tre anni di servizio in quest’ambito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

