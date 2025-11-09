Pronostico Roma-Udinese | Gasp riparte anche in campionato

Roma-Udinese è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Ad una sola incollatura dal Napoli capolista in Serie A ed in zona playoff in Europa League. Può rimproverarsi poco la Roma di Gian Piero Gasperini a questo punto della stagione, anche se gli scontri diretti finora hanno rappresentato un problema. I giallorossi, infatti, domenica scorsa hanno fallito un’altra prova del nove, arrendendosi 1-0 al Milan di Massimiliano Allegri. A San Siro Mancini e compagni hanno palesato nuovamente problemi offensivi, restando a secco di gol com’era capitato qualche settimana prima nello scontro diretto con un’altra squadra meneghina, l’Inter, corsara 1-0 all’Olimpico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

