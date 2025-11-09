Inter-Lazio è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Le ultime due vittorie dell’ Inter, in campionato contro il Verona ed in Champions contro il Kairat, si somigliano molto. Sebbene i nerazzurri abbiano affrontato due squadre ampiamente alla portata come gli scaligeri e i kazaki, sono arrivate dopo 90 minuti più sofferti del previsto, segno che gli uomini di Cristian Chivu hanno bisogno di rifiatare un po’ dopo quest’ennesimo tour de force. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Inter-Lazio, pericolo Sarri: nerazzurri con il fiatone