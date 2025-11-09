Pronostico Inter-Lazio pericolo Sarri | nerazzurri con il fiatone
Inter-Lazio è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Le ultime due vittorie dell’ Inter, in campionato contro il Verona ed in Champions contro il Kairat, si somigliano molto. Sebbene i nerazzurri abbiano affrontato due squadre ampiamente alla portata come gli scaligeri e i kazaki, sono arrivate dopo 90 minuti più sofferti del previsto, segno che gli uomini di Cristian Chivu hanno bisogno di rifiatare un po’ dopo quest’ennesimo tour de force. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pronostico Inter-Lazio: nerazzurri favoriti ma attezione alla zona gol - facebook.com Vai su Facebook
San Siro, notte di Champions! Inter-Kairat: i nerazzurri vogliono chiudere i conti e volare agli ottavi. C'è poco da sbagliare: il pronostico è scritto? #UCL - X Vai su X
Pronostico Inter-Lazio, Under/Over 2,5 e marcatori: i consigli su cosa giocare - L'identikit è quello dell' Inter, che domenica sera al Meazza ospiterà la Lazio di Sarri. tuttosport.com scrive
Pronostico Inter-Lazio: le scommesse sul big match che chiude l’11° giornata di Serie A il 09-11-2025 - Analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 11° giornata Serie A. Come scrive betitaliaweb.it
Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi - L'undicesima giornata di campionato si chiude con un autentico big match: Inter- Scrive tuttomercatoweb.com