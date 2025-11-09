Pronostico Genoa-Fiorentina | debutti incrociati a Marassi
Genoa-Fiorentina è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Tensione alle stelle a Marassi. Ma anche tanta curiosità sull’impatto che avranno sulle rispettive squadre i due nuovi allenatori di Genoa e Fiorentina, Daniele De Rossi e Paolo Vanoli, pronti al debutto in una partita molto delicata vista la classifica di entrambe. Per rossoblù e viola, infatti, è stata una settimana movimentata: il club ligure ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale lunedì scorso, battendo 2-1 il Sassuolo a Reggio Emilia con un gol di Ostigard al 93? ed abbandonando l’ultimo posto, dove invece è precipitata proprio la Fiorentina. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
