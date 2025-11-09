Pronostico Fortaleza-Gremio | non succede dal 2012

Fortaleza-Gremio è una partita della trentatreesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì alle 00:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Sarà complicato per il Fortaleza, penultimo in classifica nel campionato brasiliano, riuscire a raggiungere una salvezza che al momento è distante la bellezza di cinque punti. Ma i padroni di casa possono sfruttare una cosa in questa partita, cercando anche di mettere il terzo risultato utile consecutivo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Possono sfruttare un fattore: in questo match non c’è una vittoria esterna dal 2012. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

