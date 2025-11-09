Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Taylor Fritz ATP Finals 10-11-2025
Lorenzo Musetti fa la sua prima apparizione alle ATP Finals contro Taylor Fritz grazie alla rinuncia di Novak Djokovic che ne avrebbe avuto il diritto come quarto classificato. Il californiano difficilmente farà meglio dello scorso anno quando fu battuto in finale da Sinner ma questo dimostra che questo campo gli piace. Nonostante sia un po’ . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altre letture consigliate
Verona-Inter, pronostico risultato esatto. Le quote che stuzzicano - facebook.com Vai su Facebook
Verona-Inter, pronostico risultato esatto. Le quote che stuzzicano - X Vai su X
Pronostico Sebastian Korda-Lorenzo Musetti: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis ATP Atene del 07-11-2025 - Analisi, guida tv, quote e scommesse tennis sulla semifinale ATP Atene. Segnala betitaliaweb.it
Musetti-Djokovic, Lorenzo per il doppio colpo: titolo di Atene e Finals. Il pronostico - Djokovic quote analisi statistiche precedenti finale Atp 250 Atene in programma sabato 8 novembre alle ore 16 ... Si legge su gazzetta.it
Musetti-Korda, il sogno Finals di Lorenzo continua ad Atene: il pronostico della semifinale - Korda quote analisi statistiche semifinale Atene Atp 250 in programma venerdì 7 novembre alle ore 12 ... Riporta gazzetta.it