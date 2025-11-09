Lorenzo Musetti fa la sua prima apparizione alle ATP Finals contro Taylor Fritz grazie alla rinuncia di Novak Djokovic che ne avrebbe avuto il diritto come quarto classificato. Il californiano difficilmente farà meglio dello scorso anno quando fu battuto in finale da Sinner ma questo dimostra che questo campo gli piace. Nonostante sia un po’ . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Taylor Fritz, ATP Finals 10-11-2025