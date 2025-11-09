Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Taylor Fritz ATP Finals 10-11-2025

Infobetting.com | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti fa la sua prima apparizione alle ATP Finals contro Taylor Fritz grazie alla rinuncia di Novak Djokovic che ne avrebbe avuto il diritto come quarto classificato. Il californiano difficilmente farà meglio dello scorso anno quando fu battuto in finale da Sinner ma questo dimostra che questo campo gli piace. Nonostante sia un po’ . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pronostico e quote lorenzo musetti 8211 taylor fritz atp finals 10 11 2025

© Infobetting.com - Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Taylor Fritz, ATP Finals 10-11-2025

Altre letture consigliate

pronostico quote lorenzo musettiPronostico Sebastian Korda-Lorenzo Musetti: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis ATP Atene del 07-11-2025 - Analisi, guida tv, quote e scommesse tennis sulla semifinale ATP Atene. Segnala betitaliaweb.it

pronostico quote lorenzo musettiMusetti-Djokovic, Lorenzo per il doppio colpo: titolo di Atene e Finals. Il pronostico - Djokovic quote analisi statistiche precedenti finale Atp 250 Atene in programma sabato 8 novembre alle ore 16 ... Si legge su gazzetta.it

pronostico quote lorenzo musettiMusetti-Korda, il sogno Finals di Lorenzo continua ad Atene: il pronostico della semifinale - Korda quote analisi statistiche semifinale Atene Atp 250 in programma venerdì 7 novembre alle ore 12 ... Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Quote Lorenzo Musetti