Pronostico Bologna-Napoli | da tre anni succede questo

Bologna-Napoli è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Non è il miglior momento per il Napoli, che si presenta sì da prima della classe ma che viene da due pareggi di fila tra campionato e Champions League. I molti infortuni hanno messo in difficoltà Antonio Conte che difficilmente, alla fine di questo turno, sarà ancora in testa alla classifica del campionato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, perché la sensazione è che gli azzurri in questo specifico momento non abbiano proprio la forza di andare a vincere sul campo del Bologna. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
