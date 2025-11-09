Pronostici Manchester City-Liverpool | marcatore e tiri in porta

Manchester City-Liverpool, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro, ecco tutte le quote sul tavolo Con l’ obiettivo di provare a tenere il passo dell’ Arsenal, Manchester City e Liverpool illuminano una domenica di Premier League che si preannuncia assolutamente scoppiettante. Con due reparti offensivi di tutto rispetto ma con difese ancora da registrare, i Citizens e i Reds sono pronti a regalare colpi di scena e un match dal tenore qualitativo molto elevato. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Le maggiori attenzioni saranno chiaramente rivolte all’indirizzo di Erling Haaland. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

