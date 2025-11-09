Programmi TV domenica 9 novembre 2025 | fiction soap opera e film

“Makrai 4” su Rai 1, “La notte nel cuore” su Canale 5, “Shooter” sul Canale 20. Guida ai programmi Tv della serata del 9 novembre 2025. La domenica sera 9 novembre si conferma il palcoscenico privilegiato per l’intrattenimento televisivo. Su Rai 1 torna l’amato “Makari”, con un nuovo episodio che intreccia mistero e paesaggi siciliani, mentre Rai 3 propone il giornalismo d’inchiesta di “Report”, sempre attento alle dinamiche del potere. Canale 5 lancia “La notte nel cuore”, una fiction drammatica ambientata in corsia, mentre Italia 1 punta sull’approfondimento con “Le Iene presentano: Inside”. Rete 4 mantiene il suo taglio polemico con “Fuori dal Coro”, mentre il canale 20 offre azione pura con “Shooter”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi TV domenica 9 novembre 2025: fiction, soap opera e film

