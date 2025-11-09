Progetti educativi e ricreativi per minori quasi 40mila euro al Comune Rocca San Giovanni
Il Comune di Rocca San Giovanni ottiene un finanziamento per progetti educativi e ricreativi dedicati ai minori. Il bando, a carattere nazionale, è stato promosso dal dipartimento per le Politiche della famiglia con la legge n.207 del 30 dicembre 2024 ed è finalizzato e sostenere attività. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
