Progetti educativi e ricreativi per minori quasi 40mila euro al Comune Rocca San Giovanni

Chietitoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Rocca San Giovanni ottiene un finanziamento per progetti educativi e ricreativi dedicati ai minori. Il bando, a carattere nazionale, è stato promosso dal dipartimento per le Politiche della famiglia con la legge n.207 del 30 dicembre 2024 ed è finalizzato e sostenere attività. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

progetti educativi ricreativi minoriProgetti educativi e ricreativi per minori, Rocca San Giovanni tra i comuni vincitori del bando -  Il Comune di Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, ottiene un finanziamento per progetti educativi e ... Si legge su abruzzolive.it

progetti educativi ricreativi minoriONLINE L’AVVISO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE CITTADINE CHE PROMUOVONO PROGETTI SOCIO-CULTURALI, RICREATIVI E FORMATIVI - ONLINE L'AVVISO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE CITTADINE CHE PROMUOVONO PROGETTI SOCIO- Segnala ilikepuglia.it

Palestre di comunità: finanziati i progetti che allenano contro la povertà educativa - I progetti nascono da una motivazione: sono aumentate, per numero e qualità, le forme di disagio ed il rischio per i minori. Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Progetti Educativi Ricreativi Minori