Inter News 24 Le idee del tecnico nerazzurro. Ultimi dubbi di formazione per Cristian Chivu in vista del big match di domani sera a San Siro contro la Lazio. Dopo l’ampio turnover applicato in Champions League, il tecnico nerazzurro è pronto a rilanciare i suoi titolarissimi, ma con alcune novità significative rispetto alle ultime uscite. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la notizia più importante riguarda l’attacco: Marcus Thuram è pronto a tornare titolare. L’attaccante francese, rientrato per uno spezzone contro il Kairat, è in netto vantaggio su Ange-Yoan Bonny per ricomporre la coppia “ThuLa” con il capitano Lautaro Martínez dal primo minuto, a 40 giorni esatti dal suo infortunio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Probabili formazioni Inter Lazio, chi in attacco con Lautaro? Chivu intenzionato ad affidarsi a lui!

