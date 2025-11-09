Principio d' incendio sul bus Amt paura a bordo
Momenti di paura nel tardo pomeriggio di domenica 9 novembre per un principio d’incendio su un bus Amt in servizio.L’episodio è avvenuto poco prima delle 19 in via Milano, nel quartiere genovese di San Benigno. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati i passeggeri ad accorgersi del problema. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
