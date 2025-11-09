Previsioni meteo per Avellino – Domenica 9 novembre 2025
Ad Avellino, domenica 9 novembre 2025, il cielo si presenterà prevalentemente poco nuvoloso, con la possibilità di addensamenti più consistenti nelle ore centrali della giornata, accompagnati da deboli precipitazioni.Nel corso della serata sono attese ampie schiarite. Le precipitazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
