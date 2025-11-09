Previsioni in aumento per Ralph Lauren dopo il boom del primo trimestre

Un anno di soddisfazioni per Ralph Lauren: il brand, dopo aver battuto lo scorso giovedì le stime trimestrali, ha previsto un rialzo delle previsioni di fatturato annuale. Il tutto sostenuto dalla domanda soprattutto per le sue camicie Polo, al prezzo elevato, e i maglioni in cotone a trecce, inseriti in un contesto di crescente incertezza economica. Ralph Lauren, stime in aumento dopo boom del primo trimestre. Ora l’azienda prevede che il fatturato dell’intero anno crescerà dal 5% al 7% a valuta costante. Questo è diverso rispetto alla precedente previsione di una crescita a una cifra nella fascia bassa-media. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Previsioni in aumento per Ralph Lauren dopo il boom del primo trimestre

