Pretoro in fiaba | due giorni di festa e magia aspettando il Natale tra spettacoli itineranti mercatini e Babbo Natale
Lo splendido borgo di Pretoro si trasforma nello scenario di una fiaba incantata, con un'atmosfera da sogno per due giorni di festa in attesa del Natale. L'appuntamento è per domenica 7 e lunedì 8 dicembre, dalle ore 11 a tarda sera, con Pretoro in fiaba, uno spettacolo itinerante unico nel suo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
