Preso dall’Albinoleffe per 10 palloni | Pessina 17enne portiere bergamasco debutta in ‘A’ contro i campioni d’Italia e non subisce gol

Bologna. Nella prima parata le sue mani non hanno tremato, neutralizzando il destro dal limite di Elmas. Una manciata di minuti prima, all’ottavo giro di orologio della partita, Massimo Pessina aveva fatto il suo esordio assoluto tra i professionisti scendendo per la prima volta in campo durante una partita di Serie A. Dopo un rinvio il portiere titolare del Bologna, Lukasz Skorupski, si accascia sul terreno di gioco dello stadio Dall’Ara per un problema muscolare. In panchina, vista l’indisponibilità di Ravaglia, il prescelto per sostituire il polacco durante la sfida contro il Napoli è il 17enne bergamasco nato all’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano il giorno di Natale del 2007 e originario di Songavazzo, caratteristico borgo tra l’altopiano della Presolana e il Sebino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

