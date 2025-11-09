Preoccupati dall’infortunio al ginocchio Juve ricambia il futuro di Vlahovic

Calciomercato.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’infortunio dell’attaccante rischia di cambiare ancora una volta tutto. Problema al ginocchio ed annuncio preoccupante  In casa Juventus si continua a pensare sia al presente in campo che al futuro in sede di calciomercato. In particolare andrà definito il destino di Dusan Vlahovic, ancora in scadenza contrattuale ma partito titolare ieri nel derby contro il Torino. (Ansa Foto) – Calciomercato.it Non è stata una serata semplice per il centravanti serbo che ha faticato a trovare sbocchi al centro dell’attacco di Spalletti, che dopo la gara a ‘Dazn’ ha anche svelato: “ Vlahovic aveva un problemino alla schiena, ha avuto coraggio a mettersi a disposizione e fare una partita come ha fatto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

preoccupati dall8217infortunio al ginocchio juve ricambia il futuro di vlahovic

© Calciomercato.it - “Preoccupati dall’infortunio al ginocchio”. Juve, ricambia il futuro di Vlahovic

News recenti che potrebbero piacerti

preoccupati dall8217infortunio ginocchio juve“Preoccupati dall’infortunio al ginocchio”. Juve, ricambia il futuro di Vlahovic - In casa Juventus si continua a pensare sia al presente in campo che al futuro in sede di calciomercato. Si legge su calciomercato.it

Juventus, Yildiz chiede riposo per il problema al ginocchio. Ora non potrà giocarle tutte - Le parole di Tudor ieri in conferenza hanno destato preoccupazione tra i tifosi della Juventus. ilbianconero.com scrive

Tudor su Yildiz, la frase che preoccupa la Juve: “Gioca sempre e questo ginocchio…” - Le parole dell'allenatore bianconero alla vigilia della trasferta a Roma contro la Lazio: "Paura di essere esonerato? Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Preoccupati Dall8217infortunio Ginocchio Juve