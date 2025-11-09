Preoccupati dall’infortunio al ginocchio Juve ricambia il futuro di Vlahovic
L’infortunio dell’attaccante rischia di cambiare ancora una volta tutto. Problema al ginocchio ed annuncio preoccupante In casa Juventus si continua a pensare sia al presente in campo che al futuro in sede di calciomercato. In particolare andrà definito il destino di Dusan Vlahovic, ancora in scadenza contrattuale ma partito titolare ieri nel derby contro il Torino. (Ansa Foto) – Calciomercato.it Non è stata una serata semplice per il centravanti serbo che ha faticato a trovare sbocchi al centro dell’attacco di Spalletti, che dopo la gara a ‘Dazn’ ha anche svelato: “ Vlahovic aveva un problemino alla schiena, ha avuto coraggio a mettersi a disposizione e fare una partita come ha fatto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Siamo preoccupati per gli effetti che deriveranno dall’applicazione della misura che estende a tutti i soggetti la disciplina che vieta la compensazione dei crediti d’imposta con i debiti previdenziali e contributivi, prevista nella Legge di Bilancio 2026. Questo pr - facebook.com Vai su Facebook
“Preoccupati dall’infortunio al ginocchio”. Juve, ricambia il futuro di Vlahovic - In casa Juventus si continua a pensare sia al presente in campo che al futuro in sede di calciomercato. Si legge su calciomercato.it
Juventus, Yildiz chiede riposo per il problema al ginocchio. Ora non potrà giocarle tutte - Le parole di Tudor ieri in conferenza hanno destato preoccupazione tra i tifosi della Juventus. ilbianconero.com scrive
Tudor su Yildiz, la frase che preoccupa la Juve: “Gioca sempre e questo ginocchio…” - Le parole dell'allenatore bianconero alla vigilia della trasferta a Roma contro la Lazio: "Paura di essere esonerato? Segnala msn.com