Premio Eccellenze Campane nel Sociale 4.0 | un faro di innovazione e solidarietà

“Un riconoscimento alle realtà che trasformano il talento in impegno sociale, celebrando l’innovazione solidale della Campania. Il 9 novembre, la PSV Academy di Caserta ha ospitato un evento che ha saputo coniugare merito, innovazione e impegno civile: il “ Premio Eccellenze Campane nel Sociale 4.0 ”. Un appuntamento che si è rivelato molto più di una semplice cerimonia di premiazione, diventando un vero e proprio laboratorio di idee, esperienze e valori condivisi. Ideato e condotto con passione e competenza dalla dottoressa Edda Cioffi, psicologa e psicoterapeuta, in collaborazione con Unicentro Studi PSV, il Premio Eccellenze Campane nel Sociale ha celebrato figure professionali, imprenditoriali e associative che si sono distinte per la loro capacità di coniugare eccellenza e responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

