Predator | Badlands | Recensione del nuovo film di Dan Trachtenberg
Abbiamo visto Predator: Badlands, il film della 20th Century Studios che riporta sul grande schermo uno dei più feroci “alieni” del cinema di fantascienza, in distribuzione nelle sale italiane a partire dal 6 novembre 2025. Questa la recensione. Predator: Badlans è stato diretto da Dan Trachtenberg, scritto dallo stesso regista coadiuvato da Patrick Aison e sceneggiato da quest’ultimo insieme a Brian Duffield. Prodotto da Lawrence Gordon Productions, Davis Entertainment e Toberoff Entertainment, il film vede tra i protagonisti Dimitrius Schuster-Koloamatangi nei panni di Dek, ed Elle Fanning nei panni delle “gemelle” sintetiche della Weyland-Yutani Thia e Tessa. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
