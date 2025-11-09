Predator badlands | la risposta della saga a baby yoda
Il nuovo film Predator: Badlands rappresenta un’interessante rivisitazione della celebre saga di fantascienza, offrendo un approccio inedito rispetto ai precedenti capitoli. La pellicola introduce elementi sorprendenti, tra cui la presenza di un piccolo compagno alieno che, attraverso caratteristiche quasi “carine”, si afferma come una componente centrale della narrazione. Questa scelta segna una svolta nel panorama della serie, di solito caratterizzata da scene di azione e violenza piuttosto che da momenti di tenerezza. come si sviluppa il ruolo del piccolo alieno in predator: badlands. l’evoluzione di bud, il nuovo “baby yoda” del franchise. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
