Prato prende a morsi e a colpi d' ombrello i controllori del bus | passeggero in manette
A Prato, un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aggredito tre controllori di Autolinee Toscane, i quali lo avevano invitato a mostrare il biglietto del bus. L'episodio, reso noto dalla procura di Prato oggi 9 novembre, risale allo scorso 2 novembre intorno alle 18 in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
