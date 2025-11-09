Prato prende a morsi e a colpi d' ombrello i controllori del bus | passeggero in manette

Firenzetoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Prato, un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aggredito tre controllori di Autolinee Toscane, i quali lo avevano invitato a mostrare il biglietto del bus. L'episodio, reso noto dalla procura di Prato oggi 9 novembre, risale allo scorso 2 novembre intorno alle 18 in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

prato prende morsi colpiAggredisce i controllori che gli chiedono il biglietto con morsi e colpi d’ombrello. Arrestato - Nella colluttazione è rimasta ferita anche una passeggera che si trovava sul bus ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prato Prende Morsi Colpi