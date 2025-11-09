Prato | aggredisce a morsi e ombrellate tre controllori che chiedevano il biglietto Ferita una passeggera Arrestato

Ha 57 anni e dovrà rispondere di aggressione a tre controllori di Autolinee Toscane e di interruzione di pubblico servizio. E' stato arrestato a Prato dopo aver aggredito i tre controllori delle Autolinee Toscane che gli avevano chiesto di mostrare il biglietto del bus L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: aggredisce a morsi e ombrellate tre controllori che chiedevano il biglietto. Ferita una passeggera. Arrestato

