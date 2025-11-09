Prato | aggredisce a morsi e ombrellate tre controllori che chiedevano il biglietto Ferita una passeggera Arrestato

Ha 57 anni e dovrà rispondere di aggressione a tre controllori di Autolinee Toscane e di interruzione di pubblico servizio. E' stato arrestato a Prato dopo aver aggredito i tre controllori delle Autolinee Toscane che gli avevano chiesto di mostrare il biglietto del bus L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

prato aggredisce morsi ombrellateAggredisce i controllori che gli chiedono il biglietto con morsi e colpi d’ombrello. Arrestato - Nella colluttazione è rimasta ferita anche una passeggera che si trovava sul bus ... Come scrive msn.com

Controllori aggrediti sul bus, morsi e spintoni da un passeggero: arrestato un 57enne - Secondo quanto si apprende dalla Procura di Prato tre controllori, che avevano poco prima invitato un 57enne a esibire il titolo di viaggio, erano stati aggrediti ripetutamente con morsi, spintoni e ... Scrive 055firenze.it

