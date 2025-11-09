Ponte di Borgo Santa Maria disagi dopo la riapertura I residenti | Circolazione già in tilt
A meno di una settimana dalla riapertura del ponte di Borgo Santa Maria si registrano già i primi disagi. A segnalarli sono gli stessi residenti. L’infrastruttura è stata riaperta lo scorso lunedì 3 novembre dopo una chiusura di circa due mesi e mezzo in seguito all’incendio divampato lo scorso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
