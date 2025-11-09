Polemica sul pugno chiuso al congresso dei giovani Pd
Il pugno chiuso è tornato in auge tra i giovanissimi, che amano alzarlo in piazza nelle manifestazioni come simbolo di appartenenza politica. A guardare le riunioni della sinistra odierna sembra di aver fatto un salto indietro di 100 anni, eppure tutti quelli che si dicono " comunisti ", o che lo sono senza però ammetterlo, e che professano l'anticapitalismo, lo fanno attraverso gli smartphone di ultima generazione da centinaia, se non migliaia, di euro. Probabilmente in molti nemmeno conoscono la storia di quel simbolo, non sanno a cosa sia storicamente associato, e lo dimostra il fatto che è stato esibito con orgoglio durante il congresso dei Giovani Democratici che si è tenuto a Napoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
