Nerazzurri subito avanti nella gara con la Lazio grazie a una splendida rete di Lautaro Martinez, ironia e contestazioni sui social Appuntamento da non fallire, per l’Inter, per portarsi in vetta alla classifica, contro la Lazio, provando a sfruttare il ko del Napoli. La squadra di Chivu ha messo subito le cose in chiaro con il gol di Lautaro Martinez dopo tre minuti. Un gol di pregevole fattura, frutto di un grande avvio di gara, ma l’atteggiamento della Lazio ha suscitato perplessità nei commenti social. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Ripensando allo storico gemellaggio tra le due tifoserie e al precedente di Lazio-Inter del 2010, in cui i biancocelesti non opposero grande resistenza, per sfavorire i rivali della Roma nella corsa scudetto dell’epoca, più di qualcuno ha argomentato ironicamente, ma non troppo, che la Lazio si fosse subito scansata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Polemica sul gol dell’Inter: c’era già stato un precedente