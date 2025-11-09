Piscina la società Ortignola conquista il primo round Deai | Pronti al ricorso

Ilrestodelcarlino.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imola, 9 novembre 2025 – Si chiude (per ora) con una sentenza a favore di Ortignola Srl la vicenda giudiziaria che vede la società concessionaria della piscina Gualandi contrapposta al gestore Deai in relazione alla contestata situazione dell’impianto comunale inaugurato nel 2014. Rigettate le istanze avanzate da Deai. Il tribunale civile di Bologna ha infatti rigettato le istanze avanzate da Deai in merito appunto al contenzioso nato dal contratto di affitto d’azienda sottoscritto oltre dieci anni fa. Da settembre 2023, a causa del mancato pagamento dei canoni, Ortignola Srl aveva dichiarato risolto il contratto e contestato l’occupazione senza titolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

piscina la societ224 ortignola conquista il primo round deai pronti al ricorso

© Ilrestodelcarlino.it - Piscina, la società Ortignola conquista il primo round Deai: “Pronti al ricorso”

News recenti che potrebbero piacerti

Piscina Ortignola. Deai diffida il Comune: "Servono subito lavori" - Ortignola della città, ha infatti inviato una diffida formale tramite l’avvocato Adriano ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Ortignola, il caso lavori. Lo scontro Deai-Comune finisce davanti al giudice - Il gestore Deai, che da tempo chiede lavori di manutenzione straordinaria per l’impianto inaugurato nel 2014 e intitolato a ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Piscina Societ224 Ortignola Conquista