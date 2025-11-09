Imola, 9 novembre 2025 – Si chiude (per ora) con una sentenza a favore di Ortignola Srl la vicenda giudiziaria che vede la società concessionaria della piscina Gualandi contrapposta al gestore Deai in relazione alla contestata situazione dell’impianto comunale inaugurato nel 2014. Rigettate le istanze avanzate da Deai. Il tribunale civile di Bologna ha infatti rigettato le istanze avanzate da Deai in merito appunto al contenzioso nato dal contratto di affitto d’azienda sottoscritto oltre dieci anni fa. Da settembre 2023, a causa del mancato pagamento dei canoni, Ortignola Srl aveva dichiarato risolto il contratto e contestato l’occupazione senza titolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Piscina, la società Ortignola conquista il primo round Deai: "Pronti al ricorso"