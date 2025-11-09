Piero De Luca e il futuro della Regione Campania | Mio padre non sarà il Governatore ombra

L’attuale scenario politico della Regione Campania è carico di aspettative e promesse. Il dialogo tra i vari esponenti della coalizione progressista, guidata dal candidato governatore Roberto Fico, sta contribuendo a delineare un futuro che potrebbe segnare una vera e propria svolta L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Piero De Luca e il futuro della Regione Campania: “Mio padre non sarà il Governatore ombra”

News recenti che potrebbero piacerti

Piero De Luca: “Mio padre non sarà un governatore ombra. Ora una nuova fase per la Campania” - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, Piero De Luca: "Mio padre non sarà governatore ombra". Fico apre al confronto con Cirielli - Il deputato: "Roberto sarà il futuro presidente della Regione e traghetterà la Campania verso obiettivi ancora più importanti, costruendo da qui un pezzo di alternativa al governo Meloni" ... Lo riporta salernotoday.it

Piero De Luca: “Nessun governatore ombra, Fico guiderà la Campania con una squadra unita” - Vincenzo De Luca non sarà un “governatore ombra” nel caso di vittoria di Roberto Fico alle prossime elezioni regionali in Campania. Come scrive agro24.it

Piero De Luca: “Il M5S ora è alleato serio, così vinceremo pure in Campania” - Due volte deputato, appena eletto segretario regionale del Pd campano per volontà del padre governatore e della segretaria nazionale, Piero De Luca è una sorta di Zelig della politica: capace di ... repubblica.it scrive