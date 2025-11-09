Picchia il padre e si taglia un dito per accusarlo | arrestato

Today.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima avrebbe aggredito e picchiato il padre di 76 anni all'interno dell'abitazione di famiglia a Bariano, in provincia di Bergamo, poi si sarebbe amputato un dito con un coltello da cucina per incolpare il genitore delle violenze. Ma il coltello usato ha fatto comprendere ai carabinieri il. 🔗 Leggi su Today.it

