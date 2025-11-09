Piazza Saffi aperta alle auto l' ex sindaco | Ora che corriamo per Capitale della Cultura è fuori luogo

Forlitoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritorno delle auto in centro storico? C’è dibattito sul tema dopo quanto affermato dalla Lega che propone di aprire piazza Saffi alle auto, con parcheggi immaginati a spina di pesce sul lato della piazza in cui si trova la Camera di commercio. A intervenire ora è Roberto Balzani, ex primo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

"Auto in piazza? Una proposta assurda" - Insorge il Tavolo delle associazioni ambientaliste alla richiesta dell’Ascom: "I cittadini non frequentano posti con traffico e smog". Si legge su ilrestodelcarlino.it

"Piazza aperta alle auto, si alla sperimentazione" - La proposta dell’imprenditore carpigiano Vannis Marchi, "riaprire piazza Martiri nei mesi invernali, così da rivitalizzarla. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Piazza Saffi Aperta Auto