Piastri colpisce Antonelli e fa fuori Leclerc | lo strike dopo la Safety Car nel Gp del Brasile | Video

Il Gp del Brasile di Charles Leclerc termina al giro 5 per una manovra al limite di Oscar Piastri. Il pilota McLaren alla ripartenza dopo il regime di Safety Car tenta in un colpo solo di superare sia Kimi Antonelli sia il monegasco in curva 1. Il risultato? Colpisce la Mercedes che finisce contro la Ferrari. Antonelli riesce a rientrare in pista, seppure terzo. Leclerc invece ha la peggio: perde la ruota anteriore sinistra ed è costretto al ritiro. Un dramma per la Ferrari, che sul circuito di Interlagos sembrava in grado di lottare per un posto sul podio. La Safety Car era entrata in pista dopo il primo giro per via dell’incidente di Bortoleto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Piastri colpisce Antonelli e fa fuori Leclerc: lo strike dopo la Safety Car nel Gp del Brasile | Video

