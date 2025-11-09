Pianto a dirotto! la confessione shock di Federica Pellegrini | cosa è successo

Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta, suo ex allenatore, aprono il cuore in un racconto intimo che intreccia amore, sport e rinascita. Nel libro In un tempo solo nostro, i due ripercorrono la loro storia, dalla vasca olimpica alla nascita della piccola Matilde. “Ho avuto un grande mentore, Alberto Castagnetti — racconta Federica — poi ho trovato Matteo. Prima preparatore atletico, poi coach. e alla fine mio marito”. Dall’amore in piscina ai momenti più difficili. Un legame nato tra allenamenti e scherzi: “Il primo bacio è stato a una festa di Halloween — ricorda lei — sapevo che la sua base alcolica non era solida come la mia, ho puntato su quello”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

