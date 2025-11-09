Piano per Gaza in confusione ora Trump vuole l’ok dell’Onu

Le strategie di gestione e di controllo della Striscia di Gaza dettate dagli Stati uniti non si distanziano in maniera significativa dai piani israeliani. Tuttavia, negli ultimi giorni le dichiarazioni . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Piano per Gaza in confusione, ora Trump vuole l’ok dell’Onu

Mentre gli Usa spingono per passare alla fase due del piano Trump, nella Striscia sono iniziati i colloqui su come costruire le strutture che dovranno sostenere la governance di Gaza. Intanto il ministro alla Difesa israeliano Katz torna all’attacco contro i milizia - facebook.com Vai su Facebook

- Che effetto le fa vedere il piano progettato per Gaza, cioè la striscia trasformata in una grande Miami del Mediterraneo? - È una cosa che mi angustia… A #CircoMassimo l’intervista esclusiva di @MassimGiannini a Renzo Piano. - X Vai su X

Gaza, rebus ricostruzione: paesi arabi dicono no a piano Usa. E Israele 'avverte' il Libano - Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco mediato dagli Usa tra Israele e Hamas, Gaza è di fatto divisa dalla cosiddetta Linea Gialla: le forze israeliane controllano una metà del territorio, mentre ... Come scrive msn.com

RISOLUZIONE USA SU GAZA/ “Trump vuole usare l’Onu per fare una pace che piace (solo) a Israele” - Gli USA vogliono che il Consiglio di sicurezza dell’ONU avalli senza fiatare il piano Trump. Scrive ilsussidiario.net

Il piano per ricostruire Gaza: 20mila soldati "autorizzati a tutto" - Il punto centrale è la nascita di una "forza di stabilizzazione" ... Secondo today.it