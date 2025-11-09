Piano per Gaza in confusione ora Trump vuole l’ok dell’Onu
Le strategie di gestione e di controllo della Striscia di Gaza dettate dagli Stati uniti non si distanziano in maniera significativa dai piani israeliani. Tuttavia, negli ultimi giorni le dichiarazioni
Mentre gli Usa spingono per passare alla fase due del piano Trump, nella Striscia sono iniziati i colloqui su come costruire le strutture che dovranno sostenere la governance di Gaza. Intanto il ministro alla Difesa israeliano Katz torna all'attacco contro i milizia
- Che effetto le fa vedere il piano progettato per Gaza, cioè la striscia trasformata in una grande Miami del Mediterraneo? - È una cosa che mi angustia… A #CircoMassimo l'intervista esclusiva di @MassimGiannini a Renzo Piano.
Gaza, rebus ricostruzione: paesi arabi dicono no a piano Usa. E Israele 'avverte' il Libano - Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco mediato dagli Usa tra Israele e Hamas, Gaza è di fatto divisa dalla cosiddetta Linea Gialla: le forze israeliane controllano una metà del territorio, mentre ...
RISOLUZIONE USA SU GAZA/ "Trump vuole usare l'Onu per fare una pace che piace (solo) a Israele" - Gli USA vogliono che il Consiglio di sicurezza dell'ONU avalli senza fiatare il piano Trump.
Il piano per ricostruire Gaza: 20mila soldati "autorizzati a tutto" - Il punto centrale è la nascita di una "forza di stabilizzazione"