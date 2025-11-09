Piano per Gaza in confusione ora Trump vuole l’ok dell’Onu
Le strategie di gestione e di controllo della Striscia di Gaza dettate dagli Stati uniti non si distanziano in maniera significativa dai piani israeliani. Tuttavia, negli ultimi giorni le dichiarazioni . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Gaza, rebus ricostruzione: i paesi arabi dicono no al piano Usa. E Israele “avverte” il Libano - facebook.com Vai su Facebook
- Che effetto le fa vedere il piano progettato per Gaza, cioè la striscia trasformata in una grande Miami del Mediterraneo? - È una cosa che mi angustia… A #CircoMassimo l’intervista esclusiva di @MassimGiannini a Renzo Piano. - X Vai su X
Il piano per ricostruire Gaza: 20mila soldati "autorizzati a tutto" - Il punto centrale è la nascita di una "forza di stabilizzazione" ... Si legge su today.it
RISOLUZIONE USA SU GAZA/ “Trump vuole usare l’Onu per fare una pace che piace (solo) a Israele” - Gli USA vogliono che il Consiglio di sicurezza dell’ONU avalli senza fiatare il piano Trump. Scrive ilsussidiario.net
Gaza, Trump prepara i militari: in 20mila per difendere la tregua - «La forza internazionale per la stabilizzazione a Gaza sarà sul terreno molto presto» promette il presidente americano Donald Trump. Da ilmessaggero.it