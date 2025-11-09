pianeta she hulk nel marvel cinematic universe una sottotrama segreta imperdibile

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) continua a espandersi, portando avanti narrazioni che coinvolgono personaggi iconici e nuovi eroi. Tra queste, la storia di Jennifer Walters, alias She-Hulk, emerge come una delle più promettenti per ulteriori sviluppi futuri. Sebbene la sua apparizione in She-Hulk: Attorney at Law abbia già sancito alcune basi, le possibilità di approfondire la sua vicenda in ambiti ancora inesplorati sono molteplici. Questo articolo analizza i potenziali sviluppi del personaggio, il ruolo che potrebbe assumere nel contesto del MCU e le connessioni con i futuri fenomeni Marvel, come Secret Wars e il concetto di Planet She-Hulk. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

