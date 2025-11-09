Piacenza nella morsa dei maranza
"Ormai questa zona è fuori controllo, gli episodi sono all'ordine del giorno, ci sono questi gruppi di ragazzi minorenni che si ubriacano, si drogano e poi fanno danni". Ha chiesto di restare anonimo questo negoziante di Piacenza, perché ha paura di subire ritorsioni da parte delle bande di maranza che imperversano per il centro storico della città. Spesso sono minorenni, il più delle volte nordafricani. Spacciano, si picchiano. Risse, droga e coltelli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il sindaco di Ferrara: “Problema maranza, così perdiamo la nostra libertà” - Sono anche figli di seconda generazione: è una tendenza che cresce e non possiamo più ignorare” ... Scrive msn.com