piacenza nella morsa dei maranza

"Ormai questa zona è fuori controllo, gli episodi sono all'ordine del giorno, ci sono questi gruppi di ragazzi minorenni che si ubriacano, si drogano e poi fanno danni". Ha chiesto di restare anonimo questo negoziante di Piacenza, perché ha paura di subire ritorsioni da parte delle bande di maranza che imperversano per il centro storico della città. Spesso sono minorenni, il più delle volte nordafricani. Spacciano, si picchiano. Risse, droga e coltelli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

