Peter Kuper anche le formiche nel loro piccolo fanno i fumetti
«Negli Stati uniti, stiamo falcidiando l’istruzione e la scienza e non riusciamo nemmeno più a pronunciare la formula “cambiamento climatico”. Proprio per questo, credo che un libro come il mio . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un Teatro pieno di vita, arte e immaginazione! Una giornata speciale con Peter Kuper, tra fumetto, scienza e creatività, che ha fatto volare la fantasia di studenti e cittadini al Teatro Gabriele D’Annunzio di Latina. Dal mattino con le scuole al grande incontro - facebook.com Vai su Facebook
? Al D’Annunzio, il fumettista Peter Kuper spiega gli insetti a bambini e ragazzi: “Da loro possiamo apprendere molto” - X Vai su X
Anche le formiche nel loro piccolo si vendicano - Sulle formiche si moltiplicano da tempo gli studi, anche perché quello che affascina è essere, tutte insieme, quello che viene chiamato un “superorganismo” (al riguardo vi segnalo il libro più ... Lo riporta ilgiornale.it
Anche le formiche (moderate) nel loro piccolo s’incavolano - Parafrasando, più pudicamente, il titolo di un fortunato bestseller di Gino e Michele di qualche anno fa, si potrebbe dire che anche le formiche moderate, in Lombardia, nel loro piccolo, si incavolano ... Riporta ilgiornale.it
Le formiche nel loro piccolo ricercano - Da applicare per migliorare ricerche automatiche e sistemi di raccomandazione Un algoritmo basato sul ... punto-informatico.it scrive