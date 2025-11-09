Peter Kuper anche le formiche nel loro piccolo fanno i fumetti

Cms.ilmanifesto.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Negli Stati uniti, stiamo falcidiando l’istruzione e la scienza e non riusciamo nemmeno più a pronunciare la formula “cambiamento climatico”. Proprio per questo, credo che un libro come il mio . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

peter kuper anche le formiche nel loro piccolo fanno i fumetti

© Cms.ilmanifesto.it - Peter Kuper, anche le formiche nel loro piccolo fanno i fumetti

Contenuti che potrebbero interessarti

Anche le formiche nel loro piccolo si vendicano - Sulle formiche si moltiplicano da tempo gli studi, anche perché quello che affascina è essere, tutte insieme, quello che viene chiamato un “superorganismo” (al riguardo vi segnalo il libro più ... Lo riporta ilgiornale.it

Anche le formiche (moderate) nel loro piccolo s’incavolano - Parafrasando, più pudicamente, il titolo di un fortunato bestseller di Gino e Michele di qualche anno fa, si potrebbe dire che anche le formiche moderate, in Lombardia, nel loro piccolo, si incavolano ... Riporta ilgiornale.it

Le formiche nel loro piccolo ricercano - Da applicare per migliorare ricerche automatiche e sistemi di raccomandazione Un algoritmo basato sul ... punto-informatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Peter Kuper Formiche Piccolo