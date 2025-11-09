Peter Kuper anche le formiche nel loro piccolo fanno i fumetti
«Negli Stati uniti, stiamo falcidiando l’istruzione e la scienza e non riusciamo nemmeno più a pronunciare la formula “cambiamento climatico”. Proprio per questo, credo che un libro come il mio . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Peter Kuper rimpie di insetti la copertina di Tuttolibri La Stampa! All’interno una bellissima recensione di “Insectopolis” a cura di Mara Famularo. “Capace di raccontare una parte del mondo naturale che spesso preferiremmo ignorare e di metterne in evidenz - facebook.com Vai su Facebook
? Al D’Annunzio, il fumettista Peter Kuper spiega gli insetti a bambini e ragazzi: “Da loro possiamo apprendere molto” - X Vai su X
Anche le formiche nel loro piccolo si vendicano - Sulle formiche si moltiplicano da tempo gli studi, anche perché quello che affascina è essere, tutte insieme, quello che viene chiamato un “superorganismo” (al riguardo vi segnalo il libro più ... Secondo ilgiornale.it
Le formiche nel loro piccolo ricercano - Da applicare per migliorare ricerche automatiche e sistemi di raccomandazione Un algoritmo basato sul ... Lo riporta punto-informatico.it
Anche le formiche nel loro piccolo... asfaltano - Gli sciami di formiche hanno un modo particolare per eseguire i lavori stradali: se lungo il loro cammino trovano delle buche, alcune volontarie le riempiono con il proprio corpo. Riporta corriere.it