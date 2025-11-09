Peste suina | Coldiretti e i 500 manifestanti a Lucca

Oltre 500 agricoltori di Coldiretti Toscana manifestano a Lucca contro la gestione dell’emergenza sanitaria Peste Suina Africana: 43 i comuni colpiti, tra Lucca, Massa Carrara e Pistoia. Il virus minaccia allevamenti, filiere d’eccellenza e agriturismi. Dopo l’incontro con la Prefetto, Coldiretti chiede interventi urgenti per contenere i cinghiali e fermare il contagio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Peste suina: Coldiretti e i 500 manifestanti a Lucca

