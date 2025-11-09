Pesanti scontri in Ucraina Cnn | Pokrovsk sta per cadere Kiev risponde bombe sulle centrali elettriche russe

Roma, 9 novembre 2025 – È sempre più forte lo scontro per la presa di Pokrovsk, ormai la linea del fronte si è spostata su questa una città ‘cerniera’ del Donetsk, al momento amministrata da Kiev e considerata strategica per l’esito della guerra in Ucraina. Secondo la Cnn: “ Pokrovsk sta per cadere ”. Stanotte Kiev ha bombardato alcune centrali elettriche e le linee di approviginamento nelle regioni russe di Belgorod e Kursk, al confine con l'Ucraina: è uno dei più massicci attacchi dall’inizio del conflitto. Almeno 20mila persone sono rimaste senza luce e riscaldamento. È la risposta di Zelensky all’offensiva di Pokrovsk. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pesanti scontri in Ucraina, Cnn: “Pokrovsk sta per cadere”. Kiev risponde, bombe sulle centrali elettriche russe

