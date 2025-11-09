Perugia celebra il patrono Ercolano guida sicura e autorevole per tutta la comunità
Celebrata la festa del patrono Ercolano dall'arcivescovo Ivan Maffeis che ha richiamato a vivere “la logica del Vangelo” sull’esempio di Ercolano “con disponibilità nella terra della famiglia, degli affetti, del lavoro, della Chiesa e della Città”.L’arcivescovo Ivan Maffeis nell’omelia della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
#Perugia celebra la #riforma psichiatrica con un convegno storico #accettazione #Corinaldesi #dibattito #docufilm #inclusione #manicomio #Provincia #Psichiatria #Rasimelli #salutementale #Scuola #storia #umbria - facebook.com Vai su Facebook
'All the Saints', la rassegna musicale che celebra i patroni di Perugia si chiude per Sant'Ercolano - X Vai su X
Perugia celebra Sant’Ercolano, vescovo: «Vivere con passione la complessità del presente» - «Guardando a te, Ercolano, ringraziamo le tante persone» che «sono la testimonianza di come sia possibile “vivere appassionatamente anche in mezzo alle complessità del presente”». Segnala umbria24.it
Diocesi: Perugia-Città della Pieve, domani la festa di sant’Ercolano, patrono della città e dell’Università - Città della Pieve celebrerà la festa di sant’Ercolano, patrono della città e della sua Università, ricordato come defensor civitatis per il coraggio con cui dif ... Si legge su agensir.it
‘All the Saints’, la rassegna musicale che celebra i patroni di Perugia si chiude per Sant’Ercolano - Venerdì 7 novembre, in occasione delle celebrazioni di Sant’Ercolano, si chiude la prima edizione di All the Saints, rassegna concertistica promossa per celebrare in musica i Santi patroni di Perugia, ... umbria24.it scrive