Profondo rosso. È scontata la similitudine con il capolavoro dell’horror di Dario Argento, eppure non ci sono tanti altri modi per poter descrivere la domenica da incubo della Ferrari, costretta ad un pesantissimo doppio ritiro al GP del Brasile, tappa numero ventuno del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena sull’iconico tracciato di Interlagos. Prima Charles Leclerc, dopo Lewis Hamilton. Il risultato è uno 0 che ha letteralmente apparecchiato la tavola al team Mercedes, pronto ad intavolare la fuga per la lotta al secondo posto della classifica costruttori. Ma cosa è successo nello specifico? Il primo pilota della scuderia di Maranello che ha alzato bandiera bianca è stato Charles Leclerc che, dopo un inizio promettente, è rimasto coinvolto in un incidente alla ripartenza in occasione del sesto giro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché si sono ritirate le Ferrari nel GP del Brasile: domenica da incubo per Leclerc e Hamilton